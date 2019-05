30. Mai 2019, 12:16 Uhr Jugendbewegung Was sie wollen

Jugendliche motivieren zusehends nicht nur ihre Generation, sondern auch die ihrer Eltern zum Umdenken. Sie politisieren sich im Netz und auf der Straße mit einem Selbstbewusstsein, das verwirrt.



Von Theresa Hein und Quentin Lichtblau

Einer der klassischen Elternsätze unserer Zeit ist dieser hier: Du kannst alles sein, was du willst. Unzählige junge Menschen sind mit ihm aufgewachsen, haben ihn verinnerlicht. Die Umsetzung äußerte sich bis vor Kurzem in radikal-individualistischer Selbstverwirklichung: Du kannst vielleicht nicht die Welt verändern, aber dich selbst. Dieser Plan mündete nicht selten in einer als Überforderung wahrgenommenen Unübersichtlichkeit von Möglichkeiten. In einer maximal ausdifferenzierten Welt mit allen Freiheiten tritt bei aller Selbstverliebtheit irgendwann die Frage auf, was man mit seinem Leben ...