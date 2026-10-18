Die Münchner Kammerspiele zeigen eine „Jugend ohne Gott“, die neue Ideale hat. Ödön von Horváths Erzählung wird zu einem Abend voller Härte – mit einem Gast aus Sachsen-Anhalt.

Vier Stiche in den Rücken, elf in den Bauch. So rasend, so brachial wird in dieser Bühnenadaption von Ödön von Horváths Erzählung „Jugend ohne Gott“ mit einem Taschenmesser auf den N eingehoben, einen 14-jährigen Schüler. N überlebt diese Attacke nicht. Er und seine Klassenkameraden haben Krieg geübt, während einer Wehrsport-Woche im Wald. Im Krieg wird gestorben.