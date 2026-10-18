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TheaterEs kommen kalte Zeiten

Lesezeit: 4 Min.

14-jährige Schüler spielen Krieg im Wald. N wird das nicht überleben.
14-jährige Schüler spielen Krieg im Wald. N wird das nicht überleben.
Foto: Julian Baumann

Die Münchner Kammerspiele zeigen eine „Jugend ohne Gott“, die neue Ideale hat. Ödön von Horváths Erzählung wird zu einem Abend voller Härte – mit einem Gast aus Sachsen-Anhalt.

Von Stefan Fischer

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Vier Stiche in den Rücken, elf in den Bauch. So rasend, so brachial wird in dieser Bühnenadaption von Ödön von Horváths Erzählung „Jugend ohne Gott“ mit einem Taschenmesser auf den N eingehoben, einen 14-jährigen Schüler. N überlebt diese Attacke nicht. Er und seine Klassenkameraden haben Krieg geübt, während einer Wehrsport-Woche im Wald. Im Krieg wird gestorben.

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