Debatte um Jürgen Habermas und den Krieg:Du hältst es nicht aus

Von Kurt Kister

Es besteht noch Hoffnung für die Philosophie, möglicherweise sogar für das Feuilleton. Wenn zum Beispiel ein Feuilletonaufsatz zum Krieg nicht gerade von tagesliterarischen Redaktionsstrategen oder gar ehemaligen Chefredakteuren geschrieben wird, kann er Aufmerksamkeit, Beifall, Wut, im besten Falle sogar Nachdenken erzeugen. Er wird wahrgenommen, er wird Teil einer Debatte, die in solchen Aufsätzen immer wieder gerne gefordert wird ("nötig ist eine breite gesellschaftliche Debatte"). Der Autor wird beleidigt oder gelobt, was sich auf Twitter dann meistens zu einer allgemeinen gegenseitigen Beleidigung der Twitterati, nur manchmal auch zu einer Diskussion auswächst. Etliche, die auch mal promoviert haben, bieten eine "Antwort" oder eben, wenn sie Latein können, eine "Replik" auf so einen Aufsatz an.