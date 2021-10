Die Evangelische Akademie Tutzing ehrt Jürgen Habermas mit einer Tagung zu seinem Werk "Auch eine Geschichte der Philosophie". Über unvergessliche Tage am See.

Von Jens-Christian Rabe

Wie geht es ihm? Kommt er oder nicht? Oder vielleicht immerhin ein bisschen? Die bangen Fragen, die sich naturgemäß stellen, wenn ein mittlerweile 92-jähriger Philosoph, der sich zuletzt verständlicherweise immer rarer gemacht hat, tatsächlich noch einmal an einer großen Tagung teilnehmen soll, sind mit einem Handstreich aus der Welt, als Jürgen Habermas, der im nahen Starnberg lebt, am Montag über den Hof der Evangelischen Akademie in Tutzing am Ufer des Starnberger Sees läuft. Leicht gebückt, aber doch sichtlich bestens gelaunt: "Es sind ja nur 24 Minuten bis hierher!" Jeder traurige Gedanke an etwaige Unpässlichkeit ist sofort verschwunden.