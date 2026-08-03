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NachrufAuf Recherche in der Welt

Lesezeit: 2 Min.

Wer je Sitzungen mit ihm erlebt hat, weiß, wie leidenschaftlich und hartnäckig er für ein Stück kämpfen konnte: Jürgen Berger.
Wer je Sitzungen mit ihm erlebt hat, weiß, wie leidenschaftlich und hartnäckig er für ein Stück kämpfen konnte: Jürgen Berger. Residenztheater

Der international umtriebige Kritiker Jürgen Berger schrieb nicht nur über Theaterstücke, er entwickelte auch selbst welche. Nun ist er im Alter von 71  Jahren gestorben.

Von Christine Dössel

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Wenn Jürgen Berger eine Premiere besuchte, dachte man immer, er käme gerade frisch von einer Bergtour, so gut durchblutet wirkte er mit seinen rosigen Wangen, seinem strammen Körper, seinem strahlenden Blick. So pumperlgsund. Er hatte etwas von einem alemannischen Naturbuschen, dabei war er doch ganz und gar ein Kulturbursche, ausgestattet mit einer unbändigen Leidenschaft für Theater und Literatur, aber auch für fremde Länder und Menschen, für alles, was das Leben an Kulturen und Kultur zu bieten hat. Er kam vom Kaiserstuhl und hatte in Heidelberg seine Basis, aber zu Hause war er in der weiten Welt. Vor allem Lateinamerika und Südostasien bereiste er regelmäßig, und er schrieb darüber, recherchierte dort, gab Workshops und entwickelte Doku-Theaterprojekte.

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