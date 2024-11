Der Dichter Jürgen Becker ist mit 92 Jahren gestorben. Er gehörte einer Generation an, die, als Kinder zum Strammstehen erzogen, den Rest ihrer Zeit Distanz zu ihrer Gegenwart hielt. Die Jüngeren können von ihm lernen.

Von Insa Wilke

Wer gegenwärtig jüngeren „Menschen des Wortes“ zuhört, die in den 1990er-Jahren oder noch später geboren wurden und sich verzweifelt fragen, was sie ausrichten können in diesen Jahren der politischen Verrohung, wünschte ihnen, sie hätten die Gelegenheit gehabt, mit Jürgen Becker zu sprechen.