Vor 30 Jahren, so Eckhard Klapp, Vorsitzender des Kulturkreises Gasteig, hätten zwei weltbewegende Ereignisse stattgefunden: Die Mauer fiel, und Andreas Krause gründete die Konzertreihe "Winners & Masters". Zehn Jahre später fusionierte diese mit dem Verein, dem Klapp vorsteht, mithin feierte er nun bei dem Geburtstag selbst ein wenig mit. Auch Kunstminister Bernd Sibler schickt Grüße, wobei einem auf Anhieb nicht einfällt, ob und was er zum Erhalt der Reihe beträgt. Diese ist vor allem dem Enthusiasmus von Andreas Krause zu verdanken, der seit 30 Jahren zu allen wichtigen Musikspielwettbewerben reist und von dort die jungen Musikerinnen und Musiker nach München holt, die ihn besonders beeindrucken, mal in Kooperation mit den Wettbewerben, mal hilft der Gasteig-Verein. Dazu kommen Entdeckungen von jenseits der Wettbewerbe, und tatsächlich stimmt es wohl, was Klapp sagt, dass man nämlich in dieser Reihe Künstlerinnen und Künstler erleben konnte und kann, für die man später keine Karten mehr kriegt. Menschen wie Igor Levit, Jörg Widmann, Nils Mönkemeyer.

Zum Geburtstag im wie stets für jede Festlichkeit völlig ungeeigneten Carl-Orff-Saal spielte erst einmal Lilian Akopova Klavier. Sie stammt aus Kiew, was wieder einmal den internationalen Anspruch Krauses untermauert, und trat schon mit elf Jahren im großen Saal des Moskauer Tschaikowsky-Konservatoriums auf. Nun spielt sie Bach, die B-Dur Partita Nr. 1, und macht das von Anfang an sehr schön. Sie ist eine ungeheuer sympathische Erscheinung, ihr sind Konzertrituale offenbar wurscht, und sie spielt den Bach mit frischer Leichtigkeit, aber auch mit einem Gesang auf jedem einzelnen Ton. Fast glaubt man - Vergleiche sind immer doof -, an Glenn Gould denken zu müssen. Ohne nennenswerte Pause schiebt sie Mendelssohns Übertragung Bachscher Prinzipien ins 19. Jahrhundert nach und leitet dann mit feiner motorischer Präzision (Alberto Ginasteras "Danzas argentinas") zu Piazzolla, zu Tangos über, die sie mit Maria und Matthias Well zusammen spielt.

Die sind die Hälfte der "NouWell Cousines", die gerade ihren nichtverwandten Mitspieler Alex Maschke nach Manchester verloren haben, dafür ihren Cousin, respektive Bruder - von der charmanten Geigerin Maresa - im Johanniscafé aufgabelten. So wie die lustige Maria das erzählt, war es am Vorabend des Konzerts, und so wie Maximilian dreinschaut, könnte die Geschichte stimmen.

Überhaupt dreht sich nun im zweiten Teil des Geburtstagskonzerts viel ums Johanniscafé, weil dort die Liebe, das Bier und der böhmische Wind zuhause sind, letzterer ein fieser Schnaps mit offenbar obskurer Wirkmächtigkeit. Aber all dies kommt der Auffassung der vier zugute, dass es Volksmusik überall gibt, in Russland, Ungarn und Bayern sowieso, dass man das alles spielen muss, gerade wenn man, wie Teile der familiären Ahnherrenschaft, ganz klassisch ein Instrument an der Musikhochschule studiert, oder studiert hat.

Ach so, die neuen Well-Cousins sind natürlich die Fortsetzung der Well-Klangdynastie in der etwa achten Generation. Und sie strahlen! Die haben so viel Freude am Witzerzählen, Schuhplatteln, Musikmachen und dem Bairischen, dass man gar nicht auskommt. Toll Musik machen sie eh, gerade die Tangogeschwister sind virtuos. Und: "Was der Vater am Tag fortbringt, bringt die Mutter am Abend wieder heim." Wenn die Eltern Totengräber und Hebamme sind.

