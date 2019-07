12. Juli 2019, 18:50 Uhr Jubiläum 60 Jahre

alt wird der Münchner Motettenchor im nächsten Jahr. Von Hans-Rudolf Zöbeley 1960 gegründet, gehört er seit vielen Jahren zu den renommierten Ensembles der Stadt. Der Startschuss in die Jubiläumssaison fällt noch in diesem Jahr am 10. November im Herkulessaal, hieß es bei einer Pressekonferenz. Unter der Leitung von Benedikt Haag singt der Chor dort Antonín Dvořáks "Stabat Mater". Nach dem Weihnachtssingen wird dann das Jubiläumsjahr mit einem Silvesterkonzert begrüßt. Unter dem Titel "Mit Händel ins neue Jahr" werden dessen "Dixit Dominus", "Jubilate Domino" und Teile der "Wassermusik" gespielt. Die Highlights des Festjahres bilden dann das Passionsoratorium von Carl Loewe an Karfreitag und das Sommerkonzert am 18. Juli mit Gioachino Rossinis "Petit Messe Solennelle".