Der Mann aus Detroit gab der Musik, die man Techno nennt, ihren Namen. Jetzt ist Juan Atkins im Alter von 64 Jahren vor einem Auftritt in Mexiko verstorben. Ein Nachruf.

Der Mann, den man als Vater des Techno bezeichnen kann, war gerade aus Los Angeles nach Detroit zurückgezogen, als die SZ ihn dort mal besuchen durfte. Er hatte es versucht mit dem Popstarleben unter Palmen. Seine Erfolge seit den Neunzigern hatten es ihm erlaubt und nahegelegt. Aber es war nichts für ihn. Zu sonnig.