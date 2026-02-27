Josh Safdie dreht nicht gern Filmszenen. Er „stiehlt“ sie lieber, sagt er.
FilmWenn Stars, Junkies und Teenies zusammen drehen
Josh Safdie ist mit „Marty Supreme“ vorn dabei im Oscar-Rennen. Aber ein alter Vorfall droht den Regisseur einzuholen. Ein Gespräch über „pathologische Träume“ und Risiken an Filmsets.
