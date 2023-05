Interview von Ronen Steinke

Trotz Antisemitismusvorwürfen darf der Pink Floyd-Gründer Roger Waters seit Sonntag in Deutschland touren. Ein Gericht in Frankfurt hat seine Meinungsfreiheit hochgehalten. Auch andere Gerichte verhandeln derzeit oft über echten oder vermeintlichen Antisemitismus und das Spannungsverhältnis zur Meinungsfreiheit. Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, übt dabei Kritik. Der 69-Jährige ist von Beruf Arzt für innere Medizin, seine Praxis in Würzburg hat er nach 35 Dienstjahren kürzlich an einen Nachfolger übergeben, einen Arzt palästinensischer Herkunft, mit dem er sich gut verstehe. Zum Gespräch empfängt er in der Etage darunter. Niedrige Decken, Linoleum.