Alle Künstler haben Mütter, nicht wenige sind namentlich in die Geschichte eingegangen, von Barbara Dürer bis Gräfin Adèle de Toulouse-Lautrec. Aber nur Jonathan Meese hatte eine „Erzmami“, die gleichzeitig Modell, Muse, Mitarbeiterin, Ko-Performerin und Buchhalterin in einem war.
NachrufDie Erzmami
Lesezeit: 3 Min.
Brigitte Meese war Mutter, Managerin, Muse und symbiotische Mit-Performerin des Künstlers Jonathan Meese. Jetzt ist die „große Chefin der Kunst“ im Alter von 96 Jahren verstorben. Ein Nachruf.
Von Peter Richter
SZ-Exklusiv: Alexander Kluge und Jonathan Meese im Interview:Im Namen der Freiheit
Alexander Kluge und Jonathan Meese im großen Interview: Zur Frage, was Kunst ausmacht – und warum wir in für die Kunst bedrohlichen Zeiten leben.
Lesen Sie mehr zum Thema