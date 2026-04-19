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NachrufDie Erzmami

Lesezeit: 3 Min.

Brigitte Meese, 1929-2026, als Bond-Bösewicht in Andreas Loffs KI-Video zu „Gesamtklärwerk Deutschland“ von DJ Hell (links im Einweckglas) und Jonathan Meese (rechtes Einweckglas).
Brigitte Meese, 1929-2026, als Bond-Bösewicht in Andreas Loffs KI-Video zu „Gesamtklärwerk Deutschland“ von DJ Hell (links im Einweckglas) und Jonathan Meese (rechtes Einweckglas). Andreas Loff

Brigitte Meese war Mutter, Managerin, Muse und symbiotische Mit-Performerin des Künstlers Jonathan Meese. Jetzt ist die „große Chefin der Kunst“ im Alter von 96 Jahren verstorben. Ein Nachruf.

Von Peter Richter

Alle Künstler haben Mütter, nicht wenige sind namentlich in die Geschichte eingegangen, von Barbara Dürer bis Gräfin Adèle de Toulouse-Lautrec. Aber nur Jonathan Meese hatte eine „Erzmami“, die gleichzeitig Modell, Muse, Mitarbeiterin, Ko-Performerin und Buchhalterin in einem war.

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