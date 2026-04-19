Alle Künstler haben Mütter, nicht wenige sind namentlich in die Geschichte eingegangen, von Barbara Dürer bis Gräfin Adèle de Toulouse-Lautrec. Aber nur Jonathan Meese hatte eine „Erzmami“, die gleichzeitig Modell, Muse, Mitarbeiterin, Ko-Performerin und Buchhalterin in einem war.