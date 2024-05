Von Felix Stephan

Jonathan Franzen, der Autor weltweit gelesener Familien- und Gesellschaftsromane wie "Korrekturen", "Freiheit" und zuletzt "Crossroads", ist in die Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung aufgenommen. Das darf man durchaus als Coup bezeichnen. Völlig abwegig ist es jedoch nicht, denn Franzen war Deutschland und seiner Literatur immer eng verbunden. Als Vorbild für seinen Roman "Die Korrekturen" hat er unter anderem Thomas Manns Debüt "Buddenbrooks" genannt. Er hat außerdem in München und Berlin studiert, spricht fließend Deutsch und auch wenn er seine Romane auf Englisch schreibt, arbeitet er bis heute an und mit der deutschen Sprache, vor allem als Übersetzer.