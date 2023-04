Von Egbert Tholl

Es sei seine vielleicht letzte große Herausforderung, sagte Jonas Kaufmann im Vorfeld dieser Premiere. Die Titelpartie von Richard Wagners "Tannhäuser". Das für ihn als Tenor mit seiner individuellen Stimmfarbe in Frage kommende italienische Repertoire hat er durch, Wagners Tristan verkörperte er vor zwei Jahren. Bei den meisten Tenören ist es andersrum. Erst Tannhäuser, dann irgendwann Tristan. Das war eigentlich auch von Kaufmann so geplant, schon vor drei Jahren sollte er Tannhäuser singen. Aber es kam nicht zustande. Deshalb nun also sein Rollendebüt mit 53 Jahren bei den Osterfestspielen in Salzburg.