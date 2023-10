Die Uraufführung von Jon Fosses "Skuggar" - auf deutsch "Schatten" - hat Falk Richter 2006 in Norwegen inszeniert.

In Jon Fosses Texten bleibt das Wichtigste oft ungesagt. Als Regisseur hat man also vor allem eine Aufgabe: die Stille dirigieren.

Gastbeitrag von Falk Richter

Es war um die Jahre 1998/1999, da tauchten in einigen wenigen deutschen Dramaturgiebüros die frühen Theaterstücke von Jon Fosse auf. Sie galten als absoluter Geheimtipp - und wirkten wie aus der Zeit gefallen. Brutale, englischer "in your face" Stücke wie Mark Ravenhills "Shoppen und Ficken", oder die aufwühlenden Blut- und Verzweiflungsorgien von Sarah Kane aus dem unsozialen Hardcorekapitalismus der Post-Thatcher-Ära waren da gerade zuhauf auf die Studiobühnen deutscher Stadttheater gespült worden und hatten Kultstatus erreicht.