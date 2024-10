„Joker: Folie à Deux“ im Kino:Wir wollen den Joker, verdammt!

Von Philipp Bovermann

Tun wir für einen Moment so, als sei alles ganz leicht. Als sei „Joker: Folie à Deux“ nicht der Nachfolger eines Films, bei dessen US-Premiere in New York Mannschaftswagen von Spezialkräften der Polizei in Sichtweite des roten Teppichs standen, nur für den Fall, dass der Film Fans in randalierende Wahnsinnige verwandelt.