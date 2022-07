Johnny Depp und Jeff Beck in Offenbach:Neuanfang mit Gitarre

Von Jakob Biazza

Es geht also so los, dass es einfach losgeht. Punkt 20 Uhr. Gute, Stechuhr-gestählte britische Working-Class-Mentalität, kein Brimborium. Null Firlefanz. Den Anheizer-Bullshit oder den Gaststar gleich zu Anfang auf der Bühne brauchen nur die, die nicht spielen können. Hier: einfach nur ein sehr schwerer Beat - Anika Nilles heißt die Schlagzeugerin. Und über dem Beat ein Bass, der womöglich wirklich direkt aus dem Hades heraufknurrt oder eben aus irgendeinem anderen Höllenloch, in das der Teufel die Seelen jener holt, die einen Pakt mit ihm eingegangen sind. Jedenfalls: Die fantastische Rhonda Smith spielte zehn Jahre lang für Prince und jetzt legt sie eben hier, in der Stadthalle Offenbach, das düstergrollende Fundament für das nächste Genie, auf das sich alle einigen können, die ihre Sinne noch einigermaßen beisammenhaben.