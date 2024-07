Von Dorion Weickmann

Der Mann, der ihn an die Elbe lotste, ist in München bestens bekannt: 1973 holte der spätere Generalintendant der Bayerischen Staatstheater, August Everding, einen vielversprechenden Choreografen nach Hamburg, wo er selbst gerade noch die Geschicke der Dammtor-Oper in Händen hielt. Der junge Amerikaner – Jesuitenzögling und neben dem Tanzstudium auch literaturwissenschaftlich ausgebildet – leistete Everdings Ruf Folge. Die Zeichen standen sofort auf Sturm. John Neumeier trat an und holte erst einmal eine Reihe neuer Tänzer ans Haus, was für mächtig viel Aufruhr sorgte. Es dauerte ein, zwei Spielzeiten, bis sich die hanseatischen Gemüter beruhigten und zur Erkenntnis durchrangen, dass ihnen der zwischenzeitlich gen München verzogene August Everding einen ungeschliffenen Solitär beschert hatte.