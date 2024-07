Zum Tod von John Mayall:Der Bluesmann

Mit ihm und seiner Band spielten sie alle und trainierten fürs Flutlicht, in dem er selbst nie stand. Zum Tod von John Mayall, einem Leuchtturm des Blues.

Von Joachim Hentschel

Popstars wollten sie bestimmt keine werden, so wie die ganzen Jungs in den Sechzigern auf den Bühnen des Marquee Club in Soho oder des Ealing Jazz Club standen: mit ihren Ziegenbärten und Wollpullovern, ihren Sonntagstee-Hemden und Studienratsfrisuren. Mit ihren Mundharmonikas, Bottleneck-Gitarren und Hohner-Orgeln.