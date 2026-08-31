In der Medizin gibt es halbwegs klare Indikatoren dafür, ab wann ein Patient rehabilitiert ist. Für die gesellschaftliche Wiedereingliederung gilt das nicht, aber im Fall von John Galliano war vor allem die mächtige Vogue-Chefin Anna Wintour offensichtlich der Meinung: Der Mann ist ziemlich wiederhergestellt seit dieser Sache von vor 15 Jahren. 2011 hatte der Brite bekanntlich bei mehreren Gelegenheiten Juden und Asiaten rassistisch beleidigt und - nach eigenen Angaben hoffnungslos zugedröhnt - „I love Hitler“ gerufen. Daraufhin war er hochkant bei seinem Arbeitgeber Dior rausgeflogen, wurde von einem französischen Gericht zu einer Geldstrafe mit Bewährung verurteilt und galt in der Modewelt als „gecancelt“, wie man das heute so sagt.