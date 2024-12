Der legendäre Dirigent und Musikpionier John Eliot Gardiner im exklusiven Interview: über die Ohrfeige an einem Musiker, seinen Rückzug vor einem Jahr – und über seinen Neustart am Samstag in der Hamburger Elbphilharmonie.

Interview von Reinhard J. Brembeck

Er hält auf seinem Bauernhof im englischen Dorset 180 Kühe und 750 Schafe und ist einer der berühmtesten und inspirierendsten Dirigenten der Welt: John Eliot Gardiner, 81 Jahre alt. Vor einem Jahr kam es bei einem Konzert des von ihm dirigierten Monteverdi Choir and Orchestras (MCO) im französischen La Côte-Saint-André zu einem, so Gardiner, „incident“: Er ohrfeigte hinter der Bühne einen seiner Sänger. Gardiner zeigte sich reuig, bat um Entschuldigung, gelobte Besserung und zog sich zurück. Seine Karriere schien beendet. Doch jetzt ist der Mann zurück, dessen Einspielung der Beethoven-Sinfonien Legende sind und der im Jahr 2000 in einem irrsinnigen Konzertmarathon alle 200 Kantaten von Johann Sebastian Bach aufführte und einspielte. Am 7. Dezember beginnt Gardiner mit seinen neuen Constellation Ensembles eine Tournee in der Hamburger Elbphilharmonie. Die Umstände klärt ein Videogespräch mit einem gut gelaunten John Eliot Gardiner auf seinem Bauernhof.