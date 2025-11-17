Zum Hauptinhalt springen

Unbekannte Bach-WerkeAnfänge eines Genies

Lesezeit: 2 Min.

Mit siebzehn Jahren, als er die jetzt präsentierten Orgelwerke schrieb, konnte Johann Sebastian Bach noch nicht einmal davon träumen, dass er einst der Musikchef in Leipzig und damit auch an der Thomaskirche werden würde. (Foto: Jan Woitas/dpa)

Die sensationelle Zuschreibung zweier Orgelwerke zum Werk Johann Sebastian Bachs begeistert nicht nur die Musikwelt. Auch der Kulturstaatsminister ist ganz aus dem Häuschen.

Von Helmut Mauró

Kulturstaatsminister Wolfram Weimer ringt nach den Fragen des Musikverlegers Nick Pfefferkorn nach großen Worten: Ganz Deutschland sei heute stolz, sagt er auf der Pressekonferenz in der Leipziger Thomaskirche. Grund ist die Entdeckung zweier Orgelstücke von Johann Sebastian Bach durch den Musikwissenschaftler Peter Wollny. Er ist Direktor des Leipziger Bach-Archivs, der zentralen Forschungsstelle zu allen Dingen der Familie Bach, der berühmtesten Musikerfamilie aller Zeiten.

