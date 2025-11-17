Kulturstaatsminister Wolfram Weimer ringt nach den Fragen des Musikverlegers Nick Pfefferkorn nach großen Worten: Ganz Deutschland sei heute stolz, sagt er auf der Pressekonferenz in der Leipziger Thomaskirche. Grund ist die Entdeckung zweier Orgelstücke von Johann Sebastian Bach durch den Musikwissenschaftler Peter Wollny. Er ist Direktor des Leipziger Bach-Archivs, der zentralen Forschungsstelle zu allen Dingen der Familie Bach, der berühmtesten Musikerfamilie aller Zeiten.