"Zu dick, zu alt, zu gymnasial oder sonst was"

Von Marlene Knobloch

Nein, es war eben doch nicht so. Die Wirklichkeit war nicht rund. Nicht mit Pointe. Nicht mit "Zack" am Ende. Nein, im Ruhrpott klopfen sich nicht nur ehrliche, kernige Menschen auf die kaputtgearbeitete Schulter, das Leben von Kohle gezeichnet. Nein, "die Familie erzählt wieder so 'ne Scheiße", sagt er. Nein, man kann Roman um Roman schreiben und sich trotzdem nicht Schriftsteller heißen. Man heißt Jörg Thadeusz. Der als Journalist, Fernsehmoderator, als Schriftsteller sein halbes Leben nichts anderes gemacht hat, als genau zu sein, hinzuhören und zu fragen: Wie war das denn?