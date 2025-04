Was wird aus diesem Mann?

Als Kulturstaatsminister nicht berufen, als Berlins Kultursenator eine Fehlbesetzung: Joe Chialos Ausflug in die Politik könnte bald beendet sein.

Von Peter Laudenbach

Mit der Benennung des Verlegers Wolfram Weimer als künftigen Staatsminister für Kultur und Medien sind Joe Chialos Träume von höheren Weihen auf Bundesebene geplatzt. So erleichtert große Teile der Kulturszene darüber sein dürften, dass ihnen Chialo im Bund erspart bleibt (ob sie über Wolfram Weimer glücklicher sind, ist eine andere Frage), so sehr bringt Chialos Nichtberufung Berlins Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU) nun in eine missliche Lage.