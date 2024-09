Farb-Attacke in Berlin

Interview von Peter Laudenbach

Schon am 12. September musste Joe Chialo erfahren, wie manche die politische Auseinandersetzung führen in Berlin: Auf einer Veranstaltung bedrängten mehrere Menschen den Kultursenator, einer warf einen Mikrofonständer, der den CDU-Politiker jedoch verfehlte und eine Frau verletzte. Keine zwei Wochen später erreicht die Eskalation einen weiteren Tiefpunkt, unbekannte Täter beschmieren das private Wohnhaus Chialos mit roter Farbe. Der an die Wand gesprühte Spruch „Genocide Joe Chiallo“ legt eine Verbindung der noch unbekannten Täter zur Pro-Palästina-Szene nahe – die hat sich auch im Neuköllner Kulturzentrum Oyoun getroffen, dessen Finanzierung der Berliner Senat beendet hat.