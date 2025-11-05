Die Vorwürfe haben es in sich: Im Berliner Abgeordnetenhaus verlangen die oppositionellen Fraktionen der Grünen und der Linken die möglichst zeitnahe Einsetzung eines Parlamentarischen Untersuchungsausschusses, um zu überprüfen, ob der frühere CDU-Kultursenator Joe Chialo gegen Haushaltsrecht verstoßen hat. Chialo, so ihr Verdacht, hat möglicherweise auf Intervention des Berliner CDU-Fraktionsvorsitzenden Dirk Stettner und des CDU-Haushaltspolitikers Christian Goiny Mittel aus dem mit 3,4 Millionen ausgestatteten Budget für „Projekte mit besonderer politischer Bedeutung“ an von den CDU-Politikern favorisierte Projekte vergeben. Zweck dieses Fördertopfes ist die Unterstützung von Projekten zur Bekämpfung des Antisemitismus.
Kulturpolitik

