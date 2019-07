7. Juli 2019, 13:48 Uhr Zum Tod von João Gilberto 100 Takte Einsamkeit

Es heißt, dass "Girl from Ipanema" nach "Yesterday" von den Beatles der meist gecoverte Popsong aller Zeiten sei: der Gitarrist und Sänger João Gilberto vor einem Auftritt in Rom.

Mit seinem "Girl from Ipanema" prägte João Gilberto das musikalische Bild Brasiliens. Der Perfektionist war die wohl wichtigste Stimme des Bossa Nova - und fast schon manisch menschenscheu. Von einem, der sich selbst im Weg stand.

Nachruf von Andrian Kreye

Als die Schallplatte "Getz/Gilberto" im März 1964 veröffentlicht wurde und den am Samstag verstorbenen Erfinder des Bossa Nova João Gilberto ein für allemal in der Musikgeschichte verankerte, war der brasilianische Traum, den er da gemeinsam mit dem amerikanischen Jazzsaxofonisten Stan Getz nach Norden transportierte, schon fast am Ende. Kurze Zeit später putschte das Militär. Es war ein Traum, der dennoch bis heute anhält, ein Traum, der weder von den Generälen unter Artur da Costa e Silva noch von den Zuckerhut-Klischees ...