Der jüngste Bucherfolg beweist es: Wenn die Namen Angela Merkel oder Joachim Sauer irgendwo draufstehen, wird es den Deutschen ganz warm ums Herz. Von der fatalen Lust auf eine Politik ohne Politik.

Angela Merkel und first Gentleman Joachim Sauer bei einem der vielen gemeinsamen Auftritte auf den Bayreuther Festspielen.

Erinnerungen von Professoren sind ein berühmt dröges Genre. Professoren haben eine starke Neigung zum Tätigkeitsbericht, anders geht es kaum: Forschung und ihre Probleme, äußere Anstöße und innere Entwicklung, Lehrer- und Schülerverhältnisse, Karrierewege, Publikationslisten, gelegentliche Fakultätsintrigen, Berufungsverhandlungen – Leser, die im Betrieb sind, kennen es, andere Leser können kaum folgen.