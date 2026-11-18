Joachim Sauer hat ein Buch geschrieben. „Mein richtiges Leben“ erzählt von seiner Lovestory mit Angela Merkel, von Chemiker- Kongressen und von gutem Essen. Schön. Oder?

„Nicht nur die beruflichen Kontakte zu Angela wurden intensiver, auch privat kamen wir uns näher, und aus kollegialer Freundschaft wurde mehr: Wir wurden ein Paar und lebten zusammen.“ Joachim Sauer (hier 2021 vor dem Richard-Wagner-Festspielhaus in Bayreuth).

Joachim Sauer, seit 1998 verheiratet mit Angela Merkel, war 16 Jahre lang der „First Husband“ der Bundesrepublik – und die meiste Zeit sah es so aus, als passe und gefalle ihm die Rolle nicht, und das nicht nur, weil „Erster Ehemann“ so angestrengt und letztlich zweitklassig klingt. Deshalb aber auch.