Wie bitte? Der Kulturstaatsminister lobt einen Preis aus, setzt eine unabhängige Jury ein – und verwirft dann deren Auswahl? Seit 2015 zeichnet der Deutsche Buchhandlungspreis jährlich die besten unabhängigen kleinen und mittleren Buchläden des Landes aus. In der aktuellen Ausschreibung erinnerte Wolfram Weimer so schön wie richtig an die Bedeutung von Buchhandlungen und kam zu dem Schluss, gerade „in diesen Zeiten“ seien Bücher und Literatur unverzichtbarer denn je und „die Freiheit des Wortes eines der höchsten Güter unserer demokratischen Gesellschaft, das wir um jeden Preis erhalten und schützen müssen“. Keine Einwände.