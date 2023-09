Von Willi Winkler

Dass Kunst brotlos sein müsse, ist ein Grundgesetz nur in Deutschland, wo die Genies dafür auf Bäumen wachsen. Jimmy Buffett war ein Genie und brachte es trotzdem zu märchenhaftem Reichtum. Eine glatte Milliarde schöner runder Dollar soll er mit seinen Songs angehäuft haben, in denen er in Flip-Flops und Hawaiihemd herumlungerte und den ewigen Sommer feierte. Der auch sonst nicht für seine gute Laune bekannte Max Weber hätte sich mit Abscheu von Buffetts Floridianischer Arbeitsethik abgewendet, in der erst mal einer durchgezogen wurde, ehe es wieder an das anstrengende Geschäft des gleichmäßigen Bräunens auf dem Bootsdeck ging.