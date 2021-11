Gebäck in Vagina-Form, Weihnachtsmarkt "Santa Pauli" in Hamburg.

Katharina Volckmer erzählt in ihrem Roman von einer Frau, die sich einen "jüdischen Schwanz" operieren lassen will. Wo bleibt der Shitstorm?

Von Nele Pollatschek

Wenn man, wie man das als Feuilletonist so macht, die Erregungskultur kritisch beobachtet und jeden zweiten Tag einen neuen Shitstorm moniert, dann kann man so was schon mal bemerken: Katharina Volckmers Roman "Der Termin" ist seit drei Monaten auf dem deutschen Buchmarkt erhältlich, und es weht nicht mal die laueste Flatulenz.