Die berühmte Opernsängerin Jessye Norman ist im Alter von 74 Jahren gestorben. Dies teilte eine Sprecherin ihrer Familie am Montag mit. Demnach starb Norman am frühen Morgen in einer New Yorker Klinik an einem septischen Schock und mehrfachem Organversagen - die Folge von Komplikationen nach einer Rückenmarkverletzung, die sie sich 2015 zugezogen hatte.

Norman stieg mit ihrer leidenschaftlichen Sopranstimme zu einer der weltweit bekanntesten Opernstars auf, in ihrer langen Karriere gewann sie unter anderem vier Grammys und bekam die Ehrenmedaille National Medal of Arts verliehen, eine der wichtigsten Auszeichnungen für Künstler und Kunstförderer in den USA.

"Wir sind so stolz auf Jessyes musikalische Errungenschaften und die Inspiration, die sie Zuhörern auf der ganzen Welt" gegeben habe, teilte ihre Familie in einer Erklärung mit. Stolz sei sie auch auf Normans humanitäres Engagement für den Kampf gegen den Hunger, Obdachlosigkeit, die Ausbildung von jungen Menschen sowie Kunst- und Kulturförderung.