Ein Herbsttag in Berlin, der Potsdamer Platz präsentiert sich so grau und grässlich wie eh und je. Jeremy Allen White steht trotzdem bestens gelaunt vor dem Ritz-Carlton-Hotel und raucht eine Zigarette. Der 34-jährige Schauspieler wurde durch die Restaurant-Serie „The Bear“ weltberühmt. Fürs Kino wechselt er jetzt vom Koch zum Rockstar. Im Drama „Springsteen: Deliver Me From Nowhere“ (Start: 23. Oktober) spielt er den jungen Bruce Springsteen während einer schweren Schaffenskrise. Zum Gespräch geht’s nach Drinnen, und obwohl White gerade in ganz Europa Interviews im Akkord gibt, ist er durchgehend konzentriert und erzählfreudig. Das kann man wahrlich nicht über alle Hollywoodstars sagen.