Alle brauchen Jensen Huang: Der Nvidia-Chef konnte nur an sich selbst scheitern – was er konsequenterweise auch tat. Trotzdem ist er wieder da, und das ist völlig logisch. Über den Mann, auf dessen Glaubwürdigkeit die Zukunftswette namens KI ruht.

Es gibt Dinge, die wird man einfach nicht los. Schnupfen im Herbst zum Beispiel. Updates, bei denen man auf „später erinnern“ geklickt hat. Die Onlinewerbung für Wanderschuhe, nachdem man sich gerade ein Paar gekauft hat. Den schlechten Ruf, wenn man ihn erst einmal hat. Das Tattoo des Firmenlogos auf dem Oberarm. Jawohl, wir nähern uns Jensen Huang.