Keine Wand ist zu groß für die Kunst der Jenny Holzer, die ihre Survival Serie im Jahr 1985 am New Yorker Times Square auf das Format von Werbebannern brachte.

Von Alexander Menden

In der Bel Etage des Düsseldorfer Ständehauses ist ein breiter Kegel aus Knochen aufgeschichtet. Eine sauber abgezirkelte, zugleich aber barbarisch wirkende Häufung von Menschenteilen. Mitte der Neunzigerjahre hatte Jenny Holzer festgestellt, dass sie sich auf Sprache allein nicht mehr verlassen konnte. Die Künstlerin, die in den Siebzigerjahren mit ihren Wortkaskaden auf den "Truism"-Plakaten und den "Inflammatory Essays" Berühmtheit erlangt hatte, setzte deshalb in einem Teil ihrer Installation "Lustmord" (1993/94) vor allem auf das skelettierte Material.