1967 in Ost-Berlin geboren, heute vor allem auch in den USA hoch gehandelt: Jenny Erpenbeck.

Jenny Erpenbecks steht mit "Kairos" auf der Shortlist des International Booker Prize. Dass sie in Großbritannien und den USA als bedeutendste lebende Schriftstellerin deutscher Sprache gilt, hat man hier noch nicht so richtig mitgekriegt.

Von Marie Schmidt

Voraussichtlich bekommt sie bald den Literaturnobelpreis. So innerhalb der nächsten fünf Jahre. Im deutschen Literaturbetrieb ahnt man es höchstens, aber die US-Literaturkritik sagt es schon einhellig voraus. Auf den Büchertischen amerikanischer Buchhandlungen fällt das Auge, wenn überhaupt auf deutsche Namen, dann auffällig oft auf ihren. Und gemessen an dem zweitbekanntesten internationalen Literaturpreis, dem in Großbritannien verliehenen International Booker Prize, ist die bedeutendste lebende Schriftstellerin deutscher Sprache sowieso Jenny Erpenbeck.