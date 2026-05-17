Ein typischer Spätnachmittag während des Festivals von Cannes. Der Boulevard de la Croisette, die Prachtstraße direkt am Meer, ist so verstopft mit Autos und Passanten und Polizisten, die aufgegeben haben, den Verkehr zu regeln, dass alles nur vorwärts kriecht. Deshalb ist Jella Haase schon ganz früh am Morgen hier joggen gegangen, bevor der Trubel des Tages überhaupt begonnen hat, erzählt sie beim Interview.