Als der ehemalige französische Kulturminister Jack Lang, in Paris eine lebende Legende des Kulturbetriebs, seine Verbindung zu Jeffrey Epstein erklären wollte, hob er dessen Kunstverstand hervor. Das sei ein sehr gebildeter, künstlerisch versierter und als Sammler ambitionierter Mann gewesen. Die Geschichte geht dann auf eine komplizierte Art und Weise weiter: Epstein überwies der Tochter von Jack Lang viel Geld auf ein Offshore-Konto, um damit Werke von jungen französischen Talenten der Malerei und bildenden Kunst zu kaufen – so jedenfalls erklärt es Jack Lang.