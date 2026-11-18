Als William Burke 1829 vor Tausenden Schaulustigen in Edinburgh gehängt und anschließend öffentlich seziert wurde, schloss sich ein Kreis, zumindest fleischlich. Mindestens 16 Morde soll er gemeinsam mit seinem Kumpanen William Hare begangen haben, um die Leichname ohne die lästigen Erdarbeiten der damals florierenden Grabräuberei direkt an den Anatomen Robert Knox zu verkaufen. Insofern folgte es einer morbiden Logik, dass Burke ebenfalls als Anatomieleiche endete. Im Royal College of Surgeons in Edinburgh wird eine angeblich aus seiner Haut gefertigte Brieftasche aufbewahrt. Einer Legende nach soll sich der Anatom, der den Mörder nach der Hinrichtung zerlegt hat, während der Sektion Notizen mit einem Federhalter gemacht haben, gefüllt mit Blut aus Burkes Kopf.