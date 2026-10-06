Die britischen Medien nannten ihn Hochstapler, Flaneur oder Frauenliebling, eine politische Karriere scheiterte an einem Meineid – dem Erfolg als Bestsellerautor tat das aber keinen Abbruch: Jeffrey Archer ist im Alter von 86 Jahren gestorben.

Noch am Montagabend hatte er auf einer Party in London das Erscheinen seines neuen Buches gefeiert; „Adam und Eva“ heißt es und handelt von zwei höchst couragierten Menschenkindern mit biblischen Namen, die im Zweiten Weltkrieg die Besetzung des Vereinigten Königreich durch Hitlers Armee verhindern. Jeffrey Archer, immerhin schon 86 Jahre alt, sei da bei bester Laune und bester Gesundheit gewesen, berichteten Partygäste den britischen Medien.