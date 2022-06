Interview von Tobias Kniebe

Expressive Mimik, staunende große Augen, raumgreifende Bewegungen: Jeff Goldblum zelebriert Expressivität und demütige Bescheidenheit zugleich, mehrfach bedankt er sich, dass man mit ihm reden möchte. Ein Mann, geradezu rührend entschlossen, stets Neues zu lernen und von nichts gelangweilt zu sein. Diese Einstellung hält auch seine Arbeit frisch, selbst wenn er zu alten Rollen wie in der "Jurassic"-Filmreihe oder in "Independence Day" zurückkehrt, und macht ihn zu einem großen Schauspiellehrer für neue Generationen. Gibt es überhaupt ein Zeichen, dass er kein großes schlaksiges Kind mehr ist, sondern im Oktober siebzig Jahre alt wird? Vielleicht das nachlassende Gehör - zum Zuhören und Reden rückt er jetzt nah an den Gesprächspartner heran.