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NachrufJean Ziegler ist tot

Lesezeit: 3 Min.

Jean Ziegler, 1934 in Thun geboren.
Jean Ziegler, 1934 in Thun geboren. Salvatore Di Nolfi/KEYSTONE/dpa

Der Autor, Politiker und Kapitalismuskritiker kämpfte stets vehement und provokant für seine Anliegen. Das machte ihn weit über die Schweiz hinaus bekannt. Nun ist er im Alter von 92 Jahren gestorben.

Von Nicolas Freund, Zürich

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In einem seiner letzten Bücher, auf Deutsch 2019 erschienen, erklärte Jean Ziegler seiner Enkelin, was am Kapitalismus so schlimm ist. Man kann das nicht nur inhaltlich als Kondensat seines Wirkens verstehen. Das fiktive Gespräch war in der Form an die didaktischen philosophischen Dialoge Platons angelehnt. Und die Tatsache, dass er da einem Kind die Welt aus der Perspektive der radikalen Kapitalismuskritik beschreibt, war vermutlich eine bewusste Provokation.

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