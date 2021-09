Die französische Schauspiellegende Jean-Paul Belmondo ist tot. Das teilte sein Anwalt der Nachrichtenagentur AFP mit. Belmondo wurde 88 Jahre alt.

Nach kleineren Filmrollen Ende der 1950er Jahre schaffte er im Jahr 1960 mit "A bout de souffle" (dt. Außer Atem) den Durchbruch. Seitdem war Belmondo, der im neuen französischen Kino die existenzialistische Galionsfigur der rebellischen Jugend der 60er Jahre verkörperte, neben Alain Delon Frankreichs wohl prägendster Schauspieler. Er arbeitete mit wichtigen Regisseuren wie Jean-Pierre Melville, Louis Malle, Claude Chabrol, Claude Sautet, François Truffaut und Henri Verneuil zusammen.

Belmondo wurde am 9. April 1933 in Neuilly-sur-Seine als zweites von drei Kindern geboren. Sein Vater Jean-Paul Belmondo, ein Bildhauer, war ab 1959 Mitglied der Akademie der Schönen Künste in Paris. Seine Mutter war als Tänzerin, aber auch als Malerin bekannt.

Mehr in Kürze auf SZ.de