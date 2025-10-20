Unter allen, die seit 1901 mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet wurden, war und ist Jean-Marie Gustave Le Clézio, Preisträger des Jahres 2008, gewiss einer der Fleißigsten. Der 1940 in Nizza geborene Schriftsteller, der familiäre Wurzeln in Frankreich und auf Mauritius hat und beide Nationalitäten besitzt, hat nach seinem 1963 erschienenen Debütroman „Das Protokoll“ mindestens vier Dutzend Bücher veröffentlicht. Diese Produktivität hat freilich auch außerliterarische Motive: Le Clézio stellt sein Schreiben explizit in den Dienst einer Botschaft, die es stetig zu erneuern gilt.