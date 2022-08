Der französische Zeichner Jean-Jacques Sempé bei einem Fototermin in Rueil-Malmaison.

Er starb am Donnerstagabend im Alter von 89 Jahren. International bekannt wurde Sempé insbesondere durch seine Illustration der Reihe "Der kleine Nick".

Jean-Jacques Sempé, der Zeichner der berühmten Kindergeschichten um den "kleinen Nick", ist tot. Er starb im Alter von 89 Jahren, wie die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstagabend unter Berufung auf Sempés Ehefrau mitteilte. Die Serie, im Original "Le Petit Nicolas", war vor über 50 Jahren in Zusammenarbeit von Sempé und René Goscinny, dem 1977 gestorbenen Autor der Asterix-Hefte, entstanden. Der Nachwelt hinterlässt Jean-Jacques Sempé zahlreiche Alben und Bildgeschichten. Sempé wurde am 17. August 1932 bei Bordeaux geboren. Seine ersten Zeichnungen veröffentlichte er bereits 1950, zunächst noch unter einem Pseudonym.