15. November 2018, 19:15 Uhr Jazzreihen Drei Applaus-Preise gehen nach München

Am Mittwoch wurde in Mannheim der Musikpreis Applaus, eine "Auszeichnung der Programmplanung unabhängiger Spielstätten", von der gemeinnützigen Initiative Musik vergeben. Insgesamt ist der Preis auf 1,8 Millionen Euro dotiert. Kulturstaatsministerin Monika Grüters zeichnete insgesamt 94 Musikclubs und Veranstaltungsreihen für ihre herausragenden Live-Programme aus, darunter 16 in Bayern. Das Alte Spital in Viechtach, das Café Museum in Passau und der Colos-Saal in Aschaffenburg werden mit Preisen der Kategorie I in Höhe von 40 000 Euro gefördert. Drei Preise der Kategorie III in Höhe von 7500 Euro, mit der Veranstalter und Spielstätten bedacht werden, die mindestens zehn Konzerte im Jahr durchführen, gehen nach München. Darunter sind die Reihe "Jazz+" in der Seidlvilla, "jazz and beyond" im Künstlerhaus und die "Hauskonzerte", eine Reihe, die bekannte Künstler in Privaträume bringt.