31. Mai 2019, 18:53 Uhr Jazz Söhne

Von Andrian Kreye

Hin und wieder haben Söhne mit den Schatten ihrer Väter kein Problem. Ravi Coltrane beispielsweise, der Sohn des Modern-Jazz-Pioniers John. Ravi hatte den bisher meist beachteten Auftritt seiner Laufbahn nicht als Saxofonist, sondern als Produzent verschollener Aufnahmen seines Vaters. Klar, dass er sich bei der Vorstellung dieses "Both Directions at Once"-Albums am historischen Aufnahmeort des Van-Gelder-Studios (siehe Foto) fragen lassen musste, ob das Erbe nicht auch eine Last und so weiter.

Nun ist Ravi Coltrane als Saxofonist einer der Besten. Bei ihm daheim hängt sogar ein Bild, das ihm Obama persönlich geschenkt hat. Auch wenn die Widmung lautet: "Für Ravi. Von einem Riesenfan deines Vaters." Aber das mit dem Ruhm und der Ehre ist für Jazzer sowieso zweitrangig. Mal davon abgesehen, dass Ravi Coltrane erst zwei Jahre alt war, als der 1967 starb. Und weil er sich als Saxofonist später eben wie alle Musiker damit auseinandersetzen musste, dass John Coltrane ein so übermächtiges Gesamtwerk hinterlassen hat, dass es den Modern Jazz für alle Zeiten prägen wird.

Wenn man Ravi Coltrane aber spielen hört, auf dem neuen Album "Imaginary Friends" (ECM) seines Weggefährten Ralph Alessi etwa, dann begegnet man einer Stimme auf dem Tenor und dem Sopran, die längst einen eigenständigen Weg gefunden hat.

Ähnlich ergeht es einem auch bei Joshua Redman, dessen Vater Dewey viel mit Ornette Coleman, Don Cherry und Keith Jarrett gearbeitet hat. Der erlebte seinen Vater sehr viel länger (Dewey Redman starb 2006), setzte sich aber ähnlich offensiv mit seinem direkten musikalischen Erbe auseinander. Er gründete mit dem Trompeter Ron Miles eine Neuauflage des Old-and-New-Dreams-Quartetts, das sein Vater mit Don Cherry gegründet hatte.

Für sein neues Album "Come What May" (nonesuch) hat er sich mit dem Pianisten Aaron Goldberg zusammengetan. Wer nun wie Sigmund Freud glaubt, dass Vaterprobleme nur durch den Urvatermord zu lösen sind, der sollte sich einfach die Nachnamen wegdenken und wird auf beiden Alben Modern Jazz auf dem zeitgenössischsten Stand der Dinge hören.