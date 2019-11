Nirgendwo geht es dem Jazz so gut wie im Nachwuchsbereich. Von den Musikhochschulen kommen exzellente Jazzer, immer mehr Festivals nehmen Nachwuchs-Wettbewerbe oder -Konzerte ins Programm, die für Höhepunkte bürgen. So hat sich auch der bundesweit ausgeschriebene junge Münchner Jazzpreis - von Andreas Heuck und seinem Verein Mucjazz in Zusammenarbeit mit der Unterfahrt, BR Klassik und der Kulturstiftung der Bayerischen Versicherungskammer ausgerichtet - im siebten Jahr als Fixpunkt des hiesigen Jazz-Kalenders etabliert.

Aus 34 Bewerbern hat die Fachjury drei Finalisten ausgewählt. Wie meistens sind nicht nur unbeschriebene Blätter darunter. Leléka beispielsweise, das Berliner Quartett der Sängerin Viktoria Leléka, hat bereits 2018 den Europäischen Nachwuchspreis bei der Jazzwoche Burghausen gewonnen, seine Instrumentalisten wie der Bassist Thomas Kolarczyk gehören auch in anderen Projekten zu den erfolgreichen Aktivposten der deutschen Szene. Lelékas unverwechselbares Rezept ist die Kombination von wuchtigem Modern Jazz mit ukrainischer Volksmusik, das sie mit wandelbarer, zauberhaft lyrischer Stimme, vor allem aber mit außergewöhnlicher Bühnenpräsenz in Szene setzt.

Auch Mikołaj Suchanek am Piano, Jonas Mielke am Bass und Jannik Kerkhof am Schlagzeug haben bereits in anderen Bands Erfahrung und Meriten gesammelt und mit ihrem im vergangenen Jahr in Dresden gegründeten JMJ Trio unlängst die "Blue Note Poznan Competition" gewonnen. Bereits 2015 versammelte der Saxofonist Maximilian Shaikh-Yousef in Mainz den Pianisten Lukas Moriz, den Bassisten Bastian Weinig und den Drummer Leopold Ebert um sich, um von arabischen Klängen und klassischer Literatur beeinflussten, melodiebetonten Jazz zu spielen. Einer wird gewinnen, in jedem Fall aber das Publikum.

Junger Münchner Jazzpreis, Freitag, 8. November, 20, 21 und 22 Uhr, Unterfahrt, Einsteinstraße 42