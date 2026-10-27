Die Halbzeit-Show des Super Bowl gilt als größte Bühne der Welt, die Zuschauerzahlen sind gigantisch. Beim kommenden Endspiel der Football-Saison im nächsten Februar wird Rapper Jay-Z die Show bestreiten. Das teilten Apple Music, die National Football League (NFL) und das Unterhaltungsunternehmen Roc Nation mit. „Von ‚Reasonable Doubt‘ bis zum Auftritt auf der Super-Bowl-Halbzeitbühne, das war eine lange Reise“, sagt Jay-Z in einer Pressemitteilung. „Dreißig Jahre Musik, Arbeit und Kultur auf der größten Bühne der Welt. Dieser Weg ist weiterhin wie ein wahr gewordener Traum.“

Für den 56-Jährigen, der mit bürgerlichem Namen Shawn Carter heißt, ist es der erste eigene Auftritt bei der Veranstaltung. Sein Unterhaltungsunternehmen Roc Nation produziert seit 2020 die Halbzeitshow und ist für die Auswahl der auftretenden Künstler verantwortlich. NFL-Commissioner Roger Goodell erklärte, er habe sich bereits bei der Vereinbarung mit Roc Nation gewünscht, dass Jay-Z eines Tages selbst die Bühne betrete. Ob der Rapper als alleiniger Hauptact auftreten wird, ließ die NFL zunächst offen.

Das Endspiel der Saison im American Football findet am 14. Februar 2027 im SoFi Stadium in Inglewood im US-Bundesstaat Kalifornien statt. Im vergangenen Frühjahr war Latin-Superstar Bad Bunny beim Super Bowl aufgetreten.

Jay-Z, mit bürgerlichen Namen Shawn Carter, veröffentlichte 1996 sein Debütalbum „Reasonable Doubt“. Songs wie „Empire State of Mind“ oder „Crazy in Love“ machten ihn weltberühmt. Er war zunächst an der Plattenfirma Roc-a-Fella beteiligt, 2008 gründete er das Unternehmen Roc Nation. Mit seiner Musik gewann Jay-Z 25 Grammys. Seit 2008 ist er mit der Sängerin Beyoncé verheiratet.